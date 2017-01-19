Челябинские студенты придумали умный тренажер для детей с нарушениями ОДА

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Программисты ЧелГУ помогут детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата – их разработка претендует на победу в номинации «Лучший инженер-программист» в конкурсе профессионального мастерства «Славим человека труда!» 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Проект магистрантов Института информационных технологий ЧелГУ Юрия Дмитрина и Антона Добрыдина представляет собой комплекс взаимосвязанных упражнений с обратной связью. Изначально он был рассчитан на больных ДЦП, но сейчас во взаимодействии с врачами-неврологами рассматриваются более широкие возможности реабилитации детей с различными психомоторными нарушениями.

По замыслу авторов, реабилитация проходит так: пациент загружает необходимое ПО на компьютер, после чего ему предлагается выполнить ряд упражнений, предназначенных специально для него. Упражнения нацелены на развитие конечностей и позволяют добиваться улучшений в борьбе с конкретным заболеванием. Технология, применяемая в системе, основана на взаимодействии бесконтактного игрового контроллера Kinect от Microsoft с человеком.

Для улучшения точности считывания мелкой моторики движений и более полного вовлечения ребенка в процесс игры планируется использовать новую технологию трехмерного трекинга тела (одной из технологий виртуальной реальности) для виртуальной реальности VicoVR от челябинской компании 3DiVi.