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Агентство новостей Доступ 1 10 апреля 2017 года, 15:35

Челябинские школьники создали гибрид инвалидной коляски и электросамоката


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинские школьники создали аппарат, который позволяет людям с ограниченными возможностями без посторонней помощи передвигаться по городу, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ДЮТТ.

Школьники, занимающиеся на курсе «Автомеханика» в Доме юношеского технического творчества, создали гибрид инвалидной коляски и электросамоката. Особенность новинки в том, что руль – съемный, его легко можно прикрепить в парке или снять возле подъезда. Работает транспорт с помощью электромотора. Его зарядки хватит, чтобы проехать около 25 километров, а сама коляска развивает скорость до 20 км/ч.

«Самым сложным было продумать узел связи съемного руля и инвалидной коляски. Мы хотели сделать его простым, чтобы любой человек мог его прикрутить и легко снять», – рассказали школьники.

Рулевое управление прикреплено таким образом, что коляска легко разворачивается даже на небольшом участке. Особенность усовершенствованной техники в том, что она может преодолевать бордюры.

«Обычная двухколесная коляска при наезде на бордюр заваливается на бок и переворачивается. Мы же сделали трехколесную конструкцию, она очень устойчивая, поэтому легко преодолевает неровности», – отметил директор ДЮТТ Челябинской области Владислав Халамов.

Идея данного проекта появилась, когда авторы увидели инвалида-колясочника, который с трудом ехал по тротуару. Школьники решили облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями. Коляску презентовали гостям из общества инвалидов Металлургического района.

Отец инвалида-колясочника Василий Романцов решил сам сделать подобную конструкцию: «Именно таких моделей я на рынке не видел. За границей выпускают коляски с электроприводом, но они стоят около 400 тыс. рублей. Идея, предложенная детьми, мне очень понравилась. У меня есть техническое образование, хочу попробовать сам собрать такую коляску», – отметил Василий Романцов.

Также коляску протестировала бабушка ребенка-инвалида Светлана Горбатова. Она воспитывает 14-летнюю внучку, которая не может передвигаться без посторонней помощи – из-за генетического заболевания у нее большой вес.

Фото пресс-службы ДЮТТ

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Теги: инвалиды, новости челябинска, дети-инвалиды, одаренные дети, дютт
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