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Агентство новостей Доступ 1 29 марта 2017 года, 11:27

Челябинские дороги превратились в аварийные через полгода после ремонта


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске общественники проверили состояние дорог, отремонтированных в 2016 году, – дорожное полотно на улице Салютная в Тракторозаводском районе не продержалось и полугода, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Летом мы на перекрестке улиц Горького и Салютная фиксировали все мыслимые и немыслимые нарушения технологии выполнения дорожных работ, и тот результат, который мы видим спустя всего полгода, говорит о том, что у подрядчиков совсем нет совести. Видимо, если другие методы на них не действуют, то придется наказывать их рублем. Мы будем добиваться того, чтобы все было отремонтировано по гарантии за счет подрядной организации», – заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

Комиссия замерила все ямы на данной дороге – их глубина оказалась более 10 сантиметров, ширина и длина – больше метра. В большинстве случаев размеры выбоин оказались намного больше допустимых норм.

Видеоблогер замерил впечатляющие ямы на дорогах в центре Челябинска

«В Челябинске было 40 участков дорог, где в прошлом году нанесли новое дорожное покрытие. Мы второй день ведем мониторинг. Уже восемь участков, по нашему мнению, нуждаются в доработке и доделке. Причем, причиной разрушений стали явно не тектонические изменения или другие естественные факторы, здесь налицо нарушение технологии. Например, вырубка вокруг колодцев должна быть прямоугольной формы, здесь этого нет, нарушена система водостока, не соблюдались правила эксплуатации и содержания дороги», – отметил координатор проекта «Народный контроль» Вадим Воробей.

из комментариев подписчиков АН «Доступ»

Напомним, срок службы новой дороги после ремонта – восемь лет, гарантийный – три года. По закону потребовать от подрядчика переделать работу по гарантии имеет право заказчик – органы власти соответствующего уровня.

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Теги: челябинская область, дороги, новости челябинска, народный контроль, дороги челябинска
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