НУЖНА ПОМОЩЬ. Челябинские активисты собирают деньги на создание первого электрогрузовика

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске экоактивисты собирают средства на создание электрогрузовика – экологически чистая «ГАЗель» будет использоваться как такси для поклонников раздельного сбора отходов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Участники проекта «Сделаем» еще в 2013 году разработали и запустили мобильный пункт приема вторсырья – экотакси. Все желающие могли сортировать дома свои бытовые отходы, вызывать экотакси и передавать мусор на досортировку и переработку.

Сейчас экотакси принимает более 25 типов отходов, включая все виды пластика, текстиль, электрохлам и отправляет их на переработку. Сегодня активисты решили перевести экотакси на электротягу. Основой стала бывшая в употреблении «ГАЗель», которую планируется превратить в электромобиль.

Сейчас активисты пытаются собрать 100 тыс. рублей для приобретения автомобиля. 60% суммы уже удалось собрать. Общий бюджет проекта – 600 тыс. рублей. Для реализации, кроме машины, требуются также электродвигатель, контроллер, навесное оборудование, аккумуляторы, автомастерская.

Цель проекта – создать экономически эффективный грузовой электромобиль для работы по городу с запасом хода до 200 км и грузоподъемностью до тонны. После реализации проекта ребята планируют делиться опытом и создавать новые электромобили.

Поддержать проект можно ЗДЕСЬ.