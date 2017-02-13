Челябинская спортсменка взяла серебро на Кубке мира по шорт-треку

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральская спортсменка Екатерина Ефременкова стала серебряным призером шестого этапа Кубка мира по шорт-треку – состязания проходят в Минске (Республика Беларусь), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Минспорта.

Екатерина Ефременкова заняла второе место на дистанции 1 500 метров с результатом 2.41,151. Победителем стала А Рюм Но из Южной Кореи (2.40,818). Тройку призеров замкнула итальянка Лючия Перетти (2.41,244).

Напомним, в прошлом году Екатерина Ефременкова в составе женской сборной страны завоевала первую в истории отечественного шорт-трека бронзовую медаль чемпионата мира в эстафетной гонке на 3 000 метров.

Фото пресс-службы Минспорта Челябинской области