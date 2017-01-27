Челябинская школьница сломала обе руки на уроке физкультуры

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Урок физической культуры закончился для челябинской школьницы переломом обеих рук – со слов матери, девочка врезалась в стену из-за плохого состояния пола в спортзале, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Следственный комитет начал проверку обстоятельств получения травм ученицей одной из школ в Курчатовском районе Челябинска. Девочка бегала с одноклассниками на уроке физкультуры, когда неудачно запнулась о гвоздь в полу и врезалась в стену. Ударившись, школьница сломала обе руки в трех местах. Девочке долго пришлось ходить в гипсе. Она сильно отстала по учебе. Ее мать обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«Со слов матери девочки, причиной падения стало плохое состояние покрытия пола в спортзале. По данному факту следственными органами проводится доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства произошедшего», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

