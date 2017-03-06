Челябинская область завоевала серебро Всероссийских зимних сельских игр

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В минувшие выходные в Новосибирске завершились VIII Всероссийские зимние сельские спортивные игры – по итогам состязаний сборная Челябинской области завоевала второе общекомандное место, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.

Южный Урал представляли 25 спортсменов из семи муниципальных районов. Золото досталось хозяевам турнира – Новосибирской области (2 416 очков), третье место – у Пермского края (2 228 очков). Южноуральцы в рамках соревнований заработали 2 312 очков.

Отметим, в рамках второй группы с численностью сельского населения до 800 тыс. человек Челябинская область заняла первое место.

Добавим, что в масштабных состязаниях в Новосибирске приняли участие более тысячи спортсменов из 57 регионов России. Всего в программу вошли соревнования по восьми видам спорта: лыжным гонкам, полиатлону, гиревому спорту, шахматам, шашкам, соревнования дояров, механизаторов, а также соревнования среди спортивных семей.

Фото пресс-службы министерства спорта Челябинской области