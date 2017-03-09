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Агентство новостей Доступ 1 9 марта 2017 года, 11:17

Челябинская область хочет принять ЧМ-2023 по фристайлу и сноуборду


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Министр спорта РФ Павел Колобков поддержал намерение Челябинской области подать заявку на проведение чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году – об этом он заявил на встрече с первым вице-губернатором Евгением Рединым, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Глава Минспорта одобрил инициативу, ориентируясь на итоги прошедшего в феврале под Миассом этапа Кубка мира по ски-кроссу. Напомним, по оценке российских и зарубежных специалистов, в том числе рейс-директора FIS по ски-кроссу Мартина Фиалы, соревнования проведены на высоком организационном уровне.

«Обсуждали наше предложение о возможности подать заявку на проведение мероприятия более высокого уровня в виде чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в 2023 году. Да, наверное, это еще не так быстро, но нужно "запрягать сани летом". Поэтому приехали посоветоваться, поскольку крайне важна позиция министра и министерства спорта РФ», – пояснил Евгений Редин.

Этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс 24-25 февраля принимал горнолыжный курорт «Солнечная долина».. В состязаниях приняли участие около сотни сильнейших спортсменов из 17 стран мира. Среди мужчин победу одержал Арно Боволента (Франция), у женщин первенствовала Мариэль Томпсон (Канада). Из россиянок лучший результат показала Анастасия Чирцова (Челябинская область, 6 место). В мужском старте наиболее высокой позиции в итоговом протоколе из наших соотечественников добился Игорь Омелин (Челябинская область, 14 место).

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Теги: челябинская область, солнечная долина, чемпионат мира, минспорта, сноуборд, фристайл
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