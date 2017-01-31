ВНИМАНИЕ. Челябинская филармония продает абонементы со скидкой 30%

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В среду, 1 февраля, Челябинская филармония, как и главная филармония России, Московская, начнет продажу абонементов со специальными скидками до 30%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Филармонией подготовлено 26 абонементов. Каждый из них – билет не на один, а сразу три-пять концертов, объединенных общей тематикой. По цене он дешевле суммы стоимости билетов на то же место. Покупая абонемент, слушатель может планировать свой досуг, заранее зная, когда состоятся те или иные концерты. Также абонемент позволит забронировать лучшие места в зале на целый год вперед (даже на аншлаговых концертах) и вместо нескольких визитов в кассы обратиться туда лишь раз.

Нынешний концертный сезон предлагает как уже полюбившиеся публике абонементы, так и новые серии концертов на любой вкус – симфонические, органные, камерные, джазовые, детские программы.

Абонемент Steinway познакомит челябинцев с пианистами современности. Сразу в нескольких абонементах прозвучит органная музыка. В новом сезоне в Зале органной и камерной музыки «Родина» будут играть ведущие органисты мира (абонемент «Зарубежные органисты») и представители отечественного органного исполнительства («Органные эпохи»). Отдельный абонемент будет на выступления Народного артиста России Владимира Хомякова («Органные вечера с Владимиром Хомяковым»).

Свой абонемент появится и у каждого из коллективов филармонии. Отдельные абонементы станут «пропуском» на программы ансамбля танца «Урал», Челябинского камерного хора, «Уральского диксиленда Игоря Бурко», духового оркестра. Поклонники филармонического оркестра «Классика» под управлением Адика Абдурахманова смогут насладиться грандиозными произведениями великих композиторов в серии концертов «20 музыкальных шедевров, изменивших мир».

Для ценителей художественного слова прекрасно подойдет абонемент под названием «Любимые артисты театра и кино», в котором произведения писателей-классиков прозвучат в исполнении ведущих актеров Москвы и Петербурга – Сергея Никоненко, Павла Любимцева, Бориса Галкина.

Любителей джаза ждут встречи с фьюжн-трио Kle 2 Go, признанным одним из самых ярких дебютов на московской сцене в 2015 году, американской джазовой певицей Шарон Кларк и квартетом виртуозного израильского музыканта Роберта Анчиполовского. Микс джазовых стихий представлен в трех разных абонементах.

Целый ряд абонементов рассчитан на юных слушателей филармонии. Семь абонементов уже известного слушателям семейного цикла «Воскресная филармония». Это песни из любимых мультфильмов, концерты, которые помогут разобраться в устройстве оркестра и научиться узнавать голос каждого инструмента; программы, посвященные его величеству Органу – старинному и вечно молодому. Также в детские абонементы вошли концерты премьерного семейного проекта филармонии «Сказки на песке». Это цикл представлений, в которых объединены классическая музыка, детская литература и искусство песочной анимации. Для концертов выбраны самые знаменитые сказочные истории, в роли чтецов предстанут известные актеры театров города, а музыканты филармонии дополнят любимые сказки атмосферной музыкой.

Абонементы можно приобрести в кассах концертного зала имени Прокофьева и концертного зала органной и камерной музыки «Родина» ежедневно с 11.00 до 19.00.