ВНИМАНИЕ. Челябинская епархия выступила против тестирования школьников на «генетические способности» по отпечаткам

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Миссионерский отдел Челябинской епархии заявил об угрозе национальной безопасности России в связи с проведением в школах платных тестов на «точное определение генетических способностей по узорам на пальцах рук», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как следует из сообщения, «весной 2014 года подобную методику учащимся и их родителям пытались навязать под названием Genetic-test, в 2015-2016 – InfoLife, в начале 2017 в ряде школ снова появились функционеры Genetic-test». В епархии утверждают, что тестирование проходит «якобы с разрешения министерства образования и науки Челябинской области и городского Управления образования».

«Миссионерский отдел, опираясь на данные современной науки, ответственно заявляет, что определить "генетические способност" человека по отпечаткам пальцев невозможно, (...) что фактически речь идет о скрытом за наукообразием клоне древней магической практики хиромантии, не имеющей никакого отношения к науке», – говорится в сообщении.

По мнению миссионерского отдела, деятельность компаний, распространяющих подобные методики, осуществляется в системе сетевого маркетинга и имеет признаки коммерческого культа.

«Эти методики (...) являются не очень честным коммерческим проектом, поскольку направлены исключительно на добывание денег. Использование их в качестве продукта возможно только в условиях девальвации научного знания и катастрофического падения уровня критического мышления, имеющего место не только в среде обывателей, но и, к сожалению, людей, призванных воспитывать и обучать юные поколения российских граждан», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «поскольку никто из потребителей не может достоверно знать, каким образом отпечатки его пальцев будут использованы в дальнейшем, миссионерский отдел имеет основание усматривать в этом угрозу национальной безопасности Российской Федерации». В епархии призывают южноуральцев «к осторожному и ответственному отношению к услугам и продуктам, предлагаемым компаниями сферы сетевого маркетинга, особенно если они имеют отношение к формированию будущего детей и безопасности государства».