Челябинская дзюдоистка забрала серебро Кубка Европы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинская дзюдоистка Ангелина Курбатова выиграла серебро на Кубке Европы в Испании – 16-летняя воспитанница СШОР «Локомотив» одолела трех соперниц, но уступила в финальной схватке, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области.

Ученица тренеров Вячеслава Рубцова и Романа Пяткова взяла верх над испанкой Яилен Домингес Гонсалес, хорваткой Лореной Стенгл и итальянкой Клаудией Чарутти. В финальном поединке наша землячка уступила голландке Ким Хоол.

В целом, на счету российских спортсменов оказалось семь медалей, в том числе золотая, четыре серебряных и две бронзовых.

Напомним, Ангелина Курбатова отобралась в состав сборной России, успешно выступив в октябре прошлого года на Всероссийских соревнованиях в Оренбурге, посвященных памяти премьер-министра Виктора Черномырдина. Ангелина тогда заняла второе место.