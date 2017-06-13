Челябинская дзюдоистка выиграла Всероссийский турнир

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Южноуральская спортсменка выиграла Всероссийский турнир по дзюдо, который состоялся в минувшие выходные в Красноярске, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-секретаря Центра олимпийской подготовки по дзюдо Челябинской области Валерия Китченко.

В соревнованиях участвовали 180 мужчин и женщин – представители двух десятков регионов страны, а так же члены сборной команды России. Мини-команду из Челябинской области, которой руководил мастер спорта России международного класса Андрей Игнатенко, представляли три дзюдоиста и две дзюдоистки из СШОР «Юность-Метар». Виктории Васильченко удалось завоевать золото в весовой категории до 48 килограммов.

Как сообщил наставник спортсменки Андрей Востриков, Виктория провела в Сибири четыре победные схватки. Напомним, что в конце марта Васильченко выиграла бронзу на первенстве России в Кемерово, в апреле стала победительницей юниорского Кубка континента в Санкт-Петербурге, а в начале июня добыла бронзу Кубка Европы в Австрии. Набранные ею очки в дальнейшем будут учитываться при жеребьевке на важнейших международных стартах – первенствах Европы и мира.

Отметим, что победители турнира получили право на присвоение звания «Мастер спорта России» и путевки на участие в чемпионате России по дзюдо в Нальчике, который пройдет с 16 по 19 сентября 2017 года.

Фото предоставлено Андреем Востриковым