Челябинская авиакомпания полгода недодавала зарплату пилоту

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Руководство челябинской частной авиакомпании попало под уголовную статью, полгода лишая своего сотрудника части выплат, – урезанную зарплату получал командир воздушного судна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что с ноября 2015 года по апрель 2016 года руководство ООО «СБроК», занимающегося авиаперевозками пассажиров и грузов, не выплачивало командиру воздушного судна АН-2 часть зарплаты. Всего за полгода пилот недополучил 92 тыс. рублей. По данному факту было вынесено представление.

«Старшим следователем Челябинского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СКР возбуждено дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ – "Частичная невыплата заработной платы в срок свыше 3 месяцев"», – рассказала помощник Челябинского транспортного прокурора Мария Соловьева.

Расследование дела находится на контроле у руководства Уральской транспортной прокуратуры.

Челябинская транспортная прокуратура напоминает, что законодательством Российской Федерации за невыплату работникам заработной платы предусмотрена административная и уголовная ответственность. В соответствии с частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений влечет наложение административного штрафа в размере до 50 тыс. рублей.

Согласно статье 145.1 УК РФ, невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

