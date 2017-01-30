Пн, 30.01.2017, 14:20 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 30 января 2017 года, 12:47

Челябинская авиакомпания полгода недодавала зарплату пилоту


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Руководство челябинской частной авиакомпании попало под уголовную статью, полгода лишая своего сотрудника части выплат, – урезанную зарплату получал командир воздушного судна, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что с ноября 2015 года по апрель 2016 года руководство ООО «СБроК», занимающегося авиаперевозками пассажиров и грузов, не выплачивало командиру воздушного судна АН-2 часть зарплаты. Всего за полгода пилот недополучил 92 тыс. рублей. По данному факту было вынесено представление.

«Старшим следователем Челябинского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СКР возбуждено дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ – "Частичная невыплата заработной платы в срок свыше 3 месяцев"», – рассказала помощник Челябинского транспортного прокурора Мария Соловьева.

Расследование дела находится на контроле у руководства Уральской транспортной прокуратуры.

Челябинская транспортная прокуратура напоминает, что законодательством Российской Федерации за невыплату работникам заработной платы предусмотрена административная и уголовная ответственность. В соответствии с частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений влечет наложение административного штрафа в размере до 50 тыс. рублей.

Согласно статье 145.1 УК РФ, невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат наказывается штрафом в размере до 500 тыс. рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: новости челябинска, пилот, долги по зарплатам
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 536
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 14:08
«Коммунальный спецназ» спасет челябинцев от некачественного капремонта
сегодня, 13:57
В Челябинске смягчен приговор покровителю игорного бизнеса, севшему за взятки на 355 тыс. рублей
сегодня, 13:45
Голландцы выиграли конкурс на лучшую архитектурную концепцию центра Челябинска
сегодня, 13:30
Семейный подряд: брат и сестра обобрали челябинца, заманив на свидание втроем
сегодня, 12:41
Челябинцев приглашают на вечер знаменитого ансамбля Игоря Моисеева
сегодня, 12:19
В Миассе открылась профессиональная школа волонтеров
сегодня, 11:59
В 2017 году Челябинск получит 370 млн рублей на дворы и парки
сегодня, 11:28
18+ Миассец, хранивший труп приятеля на балконе, предстанет перед судом
сегодня, 10:50
На улучшение системы контроля знаний школьников Челябинской области выделен 21 млн
сегодня, 10:40
Челябинец отправится под суд за избиение прохожего железной палкой

ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость