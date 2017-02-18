Сб, 18.02.2017, 14:05 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 18 февраля 2017 года, 13:09

Челябинская ОПГ обнальщиков «кинула» клиентов на 10 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Пять членов ОПГ обнальщиков, похищавшей у клиентов крупные суммы денег, арестованы в Челябинске – жертвами мошенников стали не менее пяти фирм и бизнесменов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В пятницу, 17 февраля, Центральный райсуд Челябинска заключил под стражу членов организованной преступной группы – четверых мужчин и 26-летнюю женщину. По версии следствия, аферисты обещали коммерсантам услуги по обналичиванию денежных средств, а когда клиенты переводили им крупные суммы, похищали деньги.

На данный момент установлены пятеро потерпевших – юрлиц и индивидуаьных предпринимателей. Сумма похищенного превышает 10 млн рублей. Жертвами обмана стали как руководители из Челябинска, так и представители других регионов России. Известно, что часть чужих денег члены ОПГ распределяли между собой, а из остатков формировали «воровской общак».

«В ходе проведения обысков сотрудники УФСБ и ГУ МВД изъяли у подозреваемых несколько единиц оружия, гранаты, банковские карты, печати и учредительные документы подставных организаций, документы черной бухгалтерии, а также фашистскую атрибутику», – рассказал источник, близкий к следствию.

В настоящее время в Следственной части ГСУ ГУ МВД по Челябинской области расследуется дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурантам грозит дополнительная ответственность за незаконное хранение оружия и банковскую деятельность. Расследование продолжается.

Ольга Плеханова

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: мошенничество, опг, оружие, обнальщики, новости челябинска
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 541
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 13:02
Фирма накачала из нелицензированной скважины воды на 13 млн рублей
сегодня, 11:40
Боксерское Гала-шоу в Челябинске: смена соперника у тайбоксеров
сегодня, 10:07
ВНИМАНИЕ. Южноуральцам предлагают сделать интерактивную карту «убитых» дорог
вчера, 22:24
Акция ГИБДД устроила гигантскую пробку на Шершневской плотине
вчера, 22:05
Вдову Оболенского возмутил подбор фильмов на фестиваль «Полный артхаус»
вчера, 21:40
«Трактор» уступил «Магнитке» в последнем дерби регулярного чемпионата КХЛ
вчера, 17:01
Участники бойцовского Гала-шоу устроили дуэль взглядов перед поединками в Челябинске
вчера, 16:51
«Мужиков выкинул»: осужден челябинец, убивший 2 котов жены в Парковом-2
вчера, 16:22
ВНИМАНИЕ. Загрязнение приземного слоя атмосферы ждет жителей 4 южноуральских городов
вчера, 16:00
ВАЖНО. В Челябинске разрабатывают единый проездной билет
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Сказывается ли на Вашем самочувствии смог?

  • Приходится носить маску
    5%
  • Бывает головокружение
    12%
  • Отмечаю насморк и слезоточивость
    21%
  • Бывает легкая одышка и кашель
    30%
  • Не сказывается
    18%
  • Ухудшается настроение
    14%

Всего проголосовало: 961

Авторизация
Забыли?
Регистрация
Логин
Пароль

Войти с помощью

Facebook Twitter Вконтакте
Подписка на новости
Прислать новость