Челябинск стал самым успешным новичком рейтинга делового и событийного туризма регионов РФ

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинск стал одним из самых успешных новичков рейтинга наиболее перспективных российских направлений делового и событийного туризма среди регионов РФ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ежегодное исследование событийного потенциала российских городов опубликовано в рамках VI Евразийского Ивент Форума в Санкт-Петербурге, в котором участвуют более 400 экспертов турбизнеса из 12 стран.

Всего в рейтинг вошли 50 городов – такое количество оценивается впервые, до этого эксперты анализировали возможности 30 городов, но с этого года изменена методика исследования, позволившая расширить список, отмечает ТАСС.

Самыми успешными новичками рейтинга стали Владивосток и Челябинск, которые сразу вошли в десятку наиболее перспективных, потеснив прежних лидеров, прежде всего благодаря высоким экономическим показателям.

Так, успех Челябинска объясняется еще и тем, что в 2018 году в городе планируется провести чемпионат мира по хоккею среди юниоров. Кроме того, муниципалитет подал заявку на прием саммита БРИКС и ШОС в 2020 году.

В рейтинг не были включены Москва и Санкт-Петербург, на которые приходится более 10% всех событий, происходящих в России. Их участие, по мнению экспертов форума, не позволило бы корректно оценить потенциал регионов. Добавим, что возглавил рейтинг делового и событийного туризма регионов РФ Екатеринбург. Второе место по событийному потенциалу занял Сочи, в пятерку лидеров вошли также Краснодар, Казань и Ростов-на-Дону.