Челябинск погрузился во тьму, поддержав российскую акцию «Час Земли»

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинск 25 марта поддержал всероссийскую акцию «Час Земли» – на 60 минут городские власти отключили подсветку зданий и праздничную иллюминацию улиц, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня с 20.30 до 21.30 отключили праздничную иллюминацию улиц города, подсветку мэрии, храма Александра Невского, Публичной библиотеки, дома 61 по проспекту Ленина, декоративное освещение сквера перед Театром драмы имени Наума Орлова и сквера у памятника Курчатову.

Учитывая, что основное освещение улиц города ради безопасности осталось включенным в полном объеме, акция прошла довольно незаметно.

«Час Земли» – ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), участники которой выключают свет и отключают все электрические приборы на 60 минут с 20.30 до 21.30 в четвертую субботу марта. Она является самой массовой акцией в истории человечества.

Впервые она прошла в 2007 году в Австралии, на следующий год участие в ней приняли и другие страны. Таким образом, акция стала международной. Россия присоединилась к «Часу Земли» в 2009 году. С каждым годом количество россиян, участвующих в акции, растет. Так, год назад в ней приняли участие 22 млн жителей страны. Всего же в 2016 году в «Часе Земли» участвовали 2 млрд человек и 7 тыс. городов в 178 странах.