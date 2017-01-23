Челябинск оказался в центре нового допингового скандала в фильме телеканала ARD

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Немецкий телеканал ARD презентовал очередной, пятый по счету, фильм о допинговых проблемах в российском спорте – на этот раз основной посыл сюжета, автором которого вновь стал журналист Хайо Зеппельт, заключался в том, что отечественные тренеры, отстраненные по подозрению в соучастии в нарушении антидопинговых правил, продолжают работать со спортсменами, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В фильме представлены видеоматериалы, снятые российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым на телефон. На них отстраненный тренер Владимир Казарин дает какие-то рекомендации, находясь в закрытом легкоатлетическом зале. По словам Дмитриева, это происходит в Челябинске 12 января. На кадрах демонстрируется здание с вывеской «УралГУФК». В подтверждение этого он показывает мобильный телефон с датой и открытой страничкой немецкой газеты «Зюддойче цайтунг». Казарин запечатлен вместе с бегуньей на 800 метров Натальей Даниловой и бегуном на 400 метров Артемом Денмухаметовым.

Дмитриев утверждает, что Казарин не единственный отстраненный специалист, который продолжает тренировать, но других фамилий не называет.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, комментируя новые обвинения, заявил, что Федерация готова представить IAAF доказательства соблюдения правил отстранения тренеров, которые подозреваются в допинговых нарушениях.

«Если отстраненные тренеры сборы и проводили, то организованы они были на их личные деньги. Им ничто не мешает арендовать гостиницу и тренировать там, где им понравится. Если у комиссии IAAF возникнут вопросы, то у нас есть все документы по временным отстранениям, включая Казарина. В списках есть все имена, кто ездил на сборы, жил в гостинице. Их там нет», – сказал Шляхтин ТАСС, дополнительно сообщив, что ВФЛА проверит информацию из фильма ARD.

Примечательно, что фильм вышел накануне встречи руководства ВФЛА с рабочей группой IAAF, где будет обсуждаться вопрос восстановления членства спортивной федерации.

Напомним, первый фильм ARD стал основной причиной приостановления членства ВФЛА. В декабре 2014 года в роли главных обличителей выступили легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж из Челябинска, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий. По данным авторов фильма, российские спортсмены систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) расследования ВФЛА в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, в конечном итоге пропустили Олимпийские игры. После этого информаторы удостоились наград МОК и IAAF и получили денежные гранты, уточняет ТАСС.