18+ Челябинку осудят за убийство собутыльника, на теле которого насчитали 51 рану

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска предстанет перед судом за кровавую расправу над приятелем, угощавшим ее спиртным, – женщина схватила кухонный нож в ходе ссоры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в августе 2016 года в квартире одного из домов по улице Дегтярева, где местный житель употреблял алкоголь с гостьей. Когда хозяин стал высказывать женщине претензии из-за того, что она слишком часто к нему приходит «на угощение», между собутыльниками произошла ссора. В ходе конфликта горожанка схватила кухонный нож и нанесла мужчине множество ударов в туловище, от которых он скончался. После содеянного женщина пришла домой, избавилась от ножа, а потом явилась в полицию с признанием. Когда ее слова подтвердились, челябинку задержали.

«В ходе следствия было собрано достаточно доказательств ее причастности к преступлению. Женщине предъявлено обвинение в убийстве. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу», – рассказал руководитель СО по Металлургическому району СУ СКР по региону Андрей Меньщиков.

Известно, что на теле погибшего насчитали 51 ранение. Примечательно, что ранее челябинка привлекалась к уголовной ответственности за то, что ранила другого человека в той же квартире. Теперь ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ольга Плеханова