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Агентство новостей Доступ 1 6 июля 2017 года, 08:22

16+ Челябинки жалуются на живодера, отрубающего кошкам хвосты и лапы


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска написала заявление в полицию на неизвестного живодера, калечащего кошек, – изверг отрубает животным хвосты и лапы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Тревогу забили жители двора на улице Сони Кривой, 65-А, увидевшие двух взрослых кошек и котенка с отрубленными кровоточащими хвостами. Когда через несколько дней зоозащитники приехали, чтобы забрать бездомных покалеченных животных к ветеринару и обработать раны, то не нашли пострадавших. Со слов пенсионерок, подкармливавших кошек, животные обитали в подвале дома и не исключено, что от боли и страха забились туда снова, а может, и умерли.

«Я узнала об этом только спустя несколько дней, но все равно написала заявление в полицию. Виновник должен понести ответственность. Меня подробно обо всем расспросили, уведомили об ответственности за ложный донос и сообщили о начале проверки. По данному факту работает участковый. К сожалению, никто не видел живодеров в момент совершения преступления, да и сфотографировать травмированных кошек шокированные пенсионерки не смогли. Поэтому всех, кто что-то знает, прошу обращаться в полицию», – рассказала челябинка Галина.

Примечательно, что другая челябинка за несколько дней до инцидента обнаружила отрубленные хвосты и лапы во дворе дома на улице Молодогвардейцев, 41-А. Конечности были просто разбросаны по асфальту.

«У кого-то нет чувств вообще или отсутствует мозг? Лапы и хвостики минимум от трех разных котеек. У меня нет слов, только маты и слезы…Узнать бы, кто это сделал, кастрировала бы там же», – пишет Ольга.

Напомним, жестокое обращение с животными является уголовно наказуемым деянием и ответственность за него предусмотрена статьей 245 УК РФ, если оно совершено из хулиганских, корыстных побуждений, с применением садистских методов или в присутствии малолетних.

Фото Ольги Веселовой
 

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Теги: кошки, новости челябинска, живодер
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