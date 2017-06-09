Челябинке с больной матерью пришлось сбежать из города из-за «счетчика» по кредиту

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жительница Челябинска вместе с больной матерью уехала из города из-за растущего долга по кредиту – пожилая дама взяла в микрофинансовой организации 10 тыс. рублей, спустя некоторое время эта сумма увеличилась в 20 раз, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Моя мать столкнулась с микрофинансовой организацией в 2015 году. Она заболела, потеряла работу, заняла около 10 тыс. рублей, а сегодня должна более 200 тыс. При этом каждый день "капает" по 3% – это более 1000% годовых», – рассказала дочь должницы. Пенсия женщины составляет 8 тыс. рублей и расплатиться она просто не способна.

Чтобы спасти пожилую женщину, которая страдает от гипертонии и сахарного диабета, от нападок коллекторов, семья поменяла номера телефонов и переехала их Челябинска в Копейск и готова уехать дальше, если понадобится.

Семья уже проиграла одно судебное разбирательство – требования коллекторов были признаны законными. Как рассказал эксперт Общероссийского народного фронта Вячеслав Курилин, планируется рассматривать дело в апелляции.

Эксперты говорят, что женщине мог бы помочь механизм банкротства физлиц, однако для этого задолженность нужно нарастить до 500 тыс. рублей.