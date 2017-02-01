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Агентство новостей Доступ 1 1 февраля 2017 года, 14:51

Челябинке грозит до 2 лет заключения за избиение сына


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Тракторозаводском районе Челябинска передано в суд дело 27-летней местной жительницы, обвиняемой в нанесении побоев своему малолетнему сыну, – женщина в сердцах наказала сына за порчу фотографии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на помощника прокурора района Елену Кравченко.

Напомним, инцидент произошел 21 декабря 2016. Женщина ненадолго вышла из комнаты, оставив пятилетнего сына без присмотра. Когда через 20 минут мама вернулась в комнату, обнаружила, что мальчик «вырезал себя» из общей фотографии, сделанной в детском саду.

«Разозлившись на "творчество" сына, женщина схватила первое, что попалось под руку – зарядное устройство для телефона и с силой нанесла ребенку в область спины не менее пяти ударов указанным шнуром. Успокоившись, она обработала раны зеленкой. На следующий день женщина предупредила воспитателей детсада, что у сына имеется синяк на спине, так как она его ударила за "непослушание". Однако воспитатели насчитали у ребенка не менее пяти гематом, обработанных зеленкой, рассказали заведующей, которая приняла решение обратиться в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

По результатам проверки по указанному заявлению возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ (нанесение побоев, причинивших физическую боль, в отношении близкого лица). Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция вменяемой статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Свою вину в совершении данного преступления женщина признала. Мальчик в настоящее время находится в Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних.

Добавим, обвиняемая работает в должности воспитателя в одном из детсадов района. В ходе расследования уголовного дела правоохранительными органами по месту работы направлена соответствующая информация для решения вопроса об отстранении обвиняемой от должности.

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Теги: новости челябинска, побои детям, ребенок пострадал, тракторозаводский район
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