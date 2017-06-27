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Агентство новостей Доступ 1 27 июня 2017 года, 12:57

18+ Челябинец, зарезавший незнакомца на крыльце алкомаркета, предстанет перед судом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинске осудят 46-летнего местного жителя, который зарезал на крыльце магазина «Красное и белое» незнакомца, с которым случайно повздорил, – мужчина скончался в алкомаркете, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По версии следствия, 20 апреля в 21.00 в торговом зале магазина «Красное и белое» в Парковом-2 рассорились двое ранее незнакомых мужчин. Покупатели вышли «поговорить» на крыльцо, там один из них нанес противнику удар головой в голову. В ответ на это второй челябинец достал из рукава куртки нож и ударил обидчика в грудь, после чего скрылся. Потерпевший заполз обратно в торговый зал и скончался там до приезда скорой. Злоумышленника задержали.

«Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по части 1 статьи 105 УК РФ – "Убийство". Дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», – сообщила официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Напомним, свидетелями убийства стали местные жители, которые активно обсудили случившееся в соцсетях. Очевидцы пытались спасти раненого, и один из присутствующих даже зажимал ему рану.

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Теги: убийство, новости челябинска, красное и белое, криминальные новости челябинска, парковый-2, алкомаркет
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