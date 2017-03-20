18+ Челябинец зарезал возлюбленную, к которой пришел мириться

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителя Челябинска судят за убийство 46-летней бывшей сожительницы, которая не пожелала продолжать с ним отношения, – в роковой день мужчина пришел к потерпевшей, чтобы помириться, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В Металлургическом райсуде Челябинска рассматривают дело в отношении 30-летнего горожанина, который в декабре 2016 года совершил убийство. Мужчина пришел в гости к своей бывшей сожительнице, чтобы наладить отношения, но разговор не задался. Челябинец в ходе ссоры схватил нож. Один раз он ударил потерпевшую в грудь и два раза по рукам. Женщина скончалась на месте.

«Горожанин был задержан. Вину свою признал. Пояснил, что взялся за нож, когда женщина попыталась его ударить. Ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ – “Убийство”. Дело в настоящее время рассматривается в суде», – рассказал следователь СО по Металлургическому району СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Головин.

Известно, что с потерпевшей обвиняемый прожил семь лет, но злоупотреблял спиртным и рукоприкладствовал, отчего женщина и решила с ним расстаться.

Ольга Плеханова

