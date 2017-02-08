18+ Челябинец заплатит школьнице из Липецка, чьи интимные фото выложил в сеть

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска вымогал деньги у 13-летней школьницы из Липецка, угрожая выложить ее интимные фотографии в соцсети, – парня ждет срок в колонии за распространение детской порнографии, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Челябинец списался в соцсетях с 13-летней девочкой из другого региона и обманом заставил выслать ему фото, где она запечатлена в обнаженном виде. Затем парень стал вымогать у школьницы деньги, угрожая, что выложит снимки в соцсети. Девочка смогла отправить злоумышленнику лишь 300 рублей. Больше у нее не было. Тогда челябинец опубликовал фото, которые увидели родители потерпевшей и обратились в правоохранительные органы.

«Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 20-летнего челябинца. Он признан виновным по части 2 статьи 133 УК РФ – "Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней", части 1 статьи 163 УК РФ – "Вымогательство", пунктам "а, г" части 2 статьи 242.1 УК РФ – "Распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних"», – рассказал официальный представитель СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Приговором суда парню назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. В счет компенсации морального вреда с осужденного взыскано 100 тыс. рублей.