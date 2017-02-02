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Агентство новостей Доступ 1 2 февраля 2017 года, 11:40

18+ Челябинец, за которого хотела сесть его сожительница, предстанет перед судом


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителя Челябинска осудят за смертельное избиение 39-летнего знакомого, который приставал к его сожительнице, – женщина пыталась взять на себя ответственность за совершенное преступление, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Тело челябинца, покрытое ссадинами и кровоподтеками, нашли в подвале одного из домов по улице 50 лет ВЛКСМ. Стражи порядка установили, что накануне там распивали спиртное местные жители. Одна из участниц посиделок заявила, что толкнула потерпевшего, который пытался ее изнасиловать, а тот упал и умер. Женщину доставили в следственный отдел. На допросе следователь заметил в излагаемых ею деталях противоречия с данными, полученными в ходе расследования. В итоге выяснилось, что к преступлению причастен ее сожитель.

Мужчину задержали через месяц. Сначала он не признавал вину, но когда узнал, что возлюбленная была готова понести за него наказание, раскаялся.

«Челябинец признает, что наносил потерпевшему удары, однако утверждает, что не желал наступления его смерти. Также он отрицает, что бил погибшего фрагментом шлакоблока, на котором обнаружены следы крови потерпевшего. Расследование завершено», – рассказал руководитель СО по Металлургическому району Челябинска СУ СКР по региону Андрей Меньщиков.

Челябинцу предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ольга Плеханова

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Теги: чмз, любовь, новости челябинска, сожители, труп в подвале
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