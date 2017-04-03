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Агентство новостей Доступ 1 3 апреля 2017 года, 13:10

18+ Челябинец ударами топора «расплатился» с другом, которому задолжал больше 1 млн рублей


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении убийства знакомого из-за квартиры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления.

По версии следствия, в 2013 году 47-летний Андрей Александров
и его знакомый заключили договор купли-продажи однокомнатной квартиры в Челябинске, согласно которому обвиняемый якобы купил жилье за 1,2 млн рублей. Фактически обвиняемый денежные средства потерпевшему не отдал, пообещав потерпевшему открыть совместную фирму и рассчитаться по долгу за счет будущей прибыли.

До 2015 года совместная коммерческая деятельность не осуществлялась, поэтому потерпевший стал требовать у обвиняемого вернуть «живые» деньги. Последний же решил «списать» долг, убив своего займодавца.

«В сентябре 2015 года под предлогом совершения деловой поездки в Уфу мужчина вывез потерпевшего на автомобиле в малолюдное место на трассе Челябинск – Уфа, где топором нанес ему удары по голове, ставшие причиной смерти. Тело своей жертвы убийца спрятал в траве, предварительно похитив паспорт и личные вещи», – говорится в сообщении.

Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям, проведенным следователями и следователями-криминалистами СК, сотрудниками регионального управления МВД Александров был задержан.

Ему было предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений), части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж) и части 2 статьи 325 УК РФ (похищение документов).

«По уголовному делу следователем СК был проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены более 20 экспертиз: генетических, биологических и прочих. Опрошено более 30 свидетелей. Проведены необходимые следственные действия, позволившие установить местонахождение тела потерпевшего и сделать вывод о причастности обвиняемого к убийству. На квартиру потерпевшего был наложен арест», – говорится в сообщении.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В ходе расследования уголовного дела следователем СК начальнику отдела полиции Ленинского района Челябинска внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

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Теги: убийство, квартирный вопрос, топор, новости челябинска, криминальные новости челябинской области
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