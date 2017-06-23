Челябинец поджег ВАЗ, который заглох во время угона

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Челябинска задержан за кражу и угон автомобиля ВАЗ-21074 – машина подвела злоумышленника недалеко от места совершения преступления, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

В ночь на 22 июня от дома по проспекту Победы в Калининском районе был угнан автомобиль ВАЗ-21074. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 24-летнего ранее не судимого горожанина.

«Полицейскими установлено, что подозреваемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, неправомерно завладел автомашиной, но уехать далеко на ней не смог, заглох двигатель. После этого он похитил из автомобиля автомагнитолу стоимостью 3 тыс. рублей и поджег машину, чтобы скрыть следы преступления», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного в отделе полиции «Калининский» возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 166 УК РФ (угон) и части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.