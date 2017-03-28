Челябинец не смог отсудить у дилера Toyota убытки от ломавшегося авто

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинец попытался отсудить у дилера Toyota убытки, которые возникли из-за проблем с коробкой передач, а также неустойку и моральный вред – в общей сложности автолюбитель рассчитывал получить более 1,6 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на консультанта Калининского райсуда.

Челябинец ездил на своей Toyota Corolla с 2007 по 2010 год. В это время не раз возникали неполадки в многорежимной коробке передач, которые приходилось устранять в сервисе. При этом, со слов хозяина машины, автодилер «Сейхо Моторс» не поставил его известность, что с 2010 года он имел право на бесплатную замену деталей. В итоге, пока иномарка находилась на ремонте, водителю приходилось брать авто в аренду. Кроме того, падала рыночная стоимость машины.

Владелец Toyota Corolla подал иск в суд, потребовав взыскать с автодилера понесенные убытки 68,5 тыс. рублей, разницу в стоимости 77,5 тыс., а также неустойку 1 млн и 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. В качестве доказательства мужчина приложил заказ-наряд от 7.12.2011 года. Исследовав обстоятельства дела, суд отказался удовлетворить иск, признав доказательства несостоятельными. Челябинец обжаловал решение в областной суд.

Судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда не нашла оснований для отмены решения. Суд принял во внимание, что по результатам проведенной диагностики 19.09.2009 года истцу было рекомендовано заменить актуатор сцепления и блок управления ММТ, однако истец забрал автомобиль и продолжал его эксплуатировать. Разрешая спор, суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что истцом не представлено надлежащих доказательств, свидетельствующих о наличии в автомобиле недостатка производственного характера, а также доказательств наличия причинно-следственной связи между его расходами по аренде другого автомобиля и действиями ООО «Сейхо-Моторс». Апелляционное определение вступило в законную силу.

Напомним, некоторым челябинцам удалось выигрывать суды у дилера Toyota.