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Агентство новостей Доступ 1 19 июля 2017 года, 09:37

Челябинец, насмерть сбивший мотоциклиста, заплатит родственникам 1,5 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд оставил без изменения приговор водителю ВАЗа, насмерть сбившему мотоциклиста в мае 2016 года в южноуральской столице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Приговор обжаловали потерпевшие и адвокат осужденного. Первые настаивали на усилении наказания и удовлетворении исковых требований в полном объеме. Защитник просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская.

Она уточнила, что мужчина был осужден в мае текущего года и по решению Курчатовского райсуда должен отбыть двухлетнее наказание в колонии-поселении. Он также лишен права управлять транспортными средствами сроком на три года и должен выплатить родственникам погибшего байкера 1,5 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, поздно вечером 22 мая 2016 года Андрей Воронов 1966 года рождения за рулем своего ВАЗ-2121 двигался по Свердловскому проспекту в Челябинске. При развороте вне перекрестка со скоростью около 15 км/ч он не уступил дорогу встречному транспортному средству и столкнулся с мотоциклом Honda. В результате столкновения 27-летний водитель последнего ТС скончался на месте.

Приговор вступил в законную силу.

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