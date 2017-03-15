Челябинец, 2 раза вломившийся в окно к бывшей, предстанет перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Жителя ЧМЗ осудят за незаконное проникновение в жилище бывшей сожительницы – 45-летний челябинец дважды без приглашения забирался в комнату женщины через окно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Первое преступление мужчина совершил в декабре 2016 года. Желая помириться с экс-возлюбленной, челябинец пришел к окну дома на улице Мира, где женщина проживала в коммунальной квартире на первом этаже. Выбив стекло ногой, гость пробрался внутрь, но дама стала его выгонять. В ходе дебоша мужчина сломал межкомнатную дверь, принадлежащую соседям. Выставить из квартиры его удалось только при помощи полиции.

Второй раз челябинец явился с еще более благими намерениями. Мужчина принес с собой новую дверь и готовился извиниться за свое поведение, однако женщины дома не оказалось. Тогда челябинец занес покупку в подъезд, снова выбил стекло в окне, залез в комнату и, открыв квартиру изнутри, оставил там новую дверь. Соседи снова вызвали полицию.

«Действия горожанина квалифицированы по статье 139 УК РФ – "Незаконное проникновение в жилище". Свою вину он признал. Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу», – рассказал следователь СО по Металлургическому району СУ СКР по Челябинской области Дмитрий Головин.

Известно, что ранее челябинец семь раз привлекался к уголовной ответственности и злоупотреблял спиртным. Теперь ему грозит до 40 тыс. рублей штрафа, исправительные работы или до трех месяцев ареста.

Ольга Плеханова