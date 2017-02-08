Чего хотят мужчины – психолог из Челябинска поделилась профессиональными секретами

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Сегодня профессия психолога весьма популярна, но лишь немногие представители этого ремесла реально способны быть наставниками для людей. Наталия Барашкова рассказала Агентству новостей «Доступ», от чего сегодня страдают мужчины, а также поведала о «выживальщиках» и раненых психологах.

МОЯ ЗАДАЧА – ПОМОЧЬ КЛИЕНТУ РАЗОБРАТЬСЯ САМОМУ

- Как Вы стали психологом?

- Как сказал мой преподаватель,«иногда мы выбираем профессию, а иногда профессия выбирает нас». У меня – второй случай. По первому образованию я инженер, однако в 30 лет пришла в психологию, получила высшее образование и занимаюсь этим уже шестой год. До сих пор не могу конкретно ответить на вопрос, «что привело меня в профессию психолога», хотя я всегда была в каком-то смысле психологом «из народа».

- Как именно работает психолог? Есть ли алгоритм?

- Все начинается со сбора анамнеза – мы стараемся получить всю информацию о жизни человека, потому что большинство первоначально звучащих запросов приводят в ходе уточнения к совсем иным темам. Советов я не даю, моя задача – помочь клиенту разобраться самостоятельно. Можно сравнить это с занятиями в тренажерном зале: можно ведь тренироваться и дома, но мы идем в спортзал, чтобы работать эффективнее. Психолог в данной ситуации не столько тренер, сколько тренажер, который помогает человеку работать над собой. Хороший результат – это, когда у клиента складывается впечатление, что он все сделал сам.

МУЖЧИНЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ЛЮБЯТ…



- С какими проблемами люди обращаются к Вам чаще всего?

- Среди психологов есть такое наблюдение, что к каждому из нас приходят определенные клиенты. Например, у меня много людей с поиском смысла жизни, проблемой выбора, однако почти нет пострадавших от изнасилования, хотя некоторые мои коллеги работают с жервами насилия регулярно. Часто занимаюсь семейными конфликтами, нередко встречаются стрессовые ситуации, связанные с бизнесом, очень много обращаются по теме взаимоотношений между родителями и детьми.

Моя «фишка» – это работа с мужчинами. Причем, как правило, именно мужья в предразводных ситуациях приводят ко мне на консультацию своих жен, хотя чаще в психологической практике бывает наоборот.

- Какие особенности есть в работе с мужчинами?

- Существенной разницы в работе с клиентами по половому признаку нет. Лично мне легко работать с противоположным полом, потому что я большую часть жизни провела с мужчинами: мой отец – военный, у него три брата, у матери – два брата, у меня самой два брата. Я всегда больше дружила с мальчишками, а они со мной. Мне мужчины понятны, я не считаю их другими, симпатизирую им. И мне легко с ними работать – мы как будто попадаем в единое информационное поле и начинаем говорить на одном языке. При этом нет запретных тем, в том числе касательно интимных вопросов.

Есть мнение, что в отношениях именно мужчины обижают женщин – бросают, обманывают. Мой опыт психолога диаметрально противоположный. Ко мне идут мужчины, которые поранились в любви, в сильных чувствах. Среди моих клиентов есть мужчины, которые по 10-15 лет безответно любят одну женщину. Мужчины очень сильно любят, так по-настоящему, глубоко.

- Часто ли работаете с кризисом среднего возраста у мужчин?

- Кризис среднего возраста – это моя тема. И клиентов с ней много. Мужчины задаются вопросами: «Я уже мужчина или еще мальчик»? «Состоялся ли я?»,«Мне 30 лет, и чего я добился?..» Зачастую по внешним признакам все хорошо – семья, дети, бизнес, квартира, а у человека глубочайшее переживание – тем ли я занимаюсь в своей жизни, так ли проживаю ее? Такие экзистенциальные вопросы возникают именно в периоды возрастных кризисов, и они нужны для того, чтобы выводить человека на качественно новый уровень.

ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ ИЗМЕН ЯВЛЯЕТСЯ НЕДОПОНИМАНИЕ

- С какими проблемами к Вам приходят матери с детьми?

- Главной их проблемой является непонимание, неумение контактировать с ребенком. Воспитывать все горазды, пусть и на свой лад, а вот о любви и принятии словно забывают. Все детско-родительские конфликты сводятся, на мой взгляд, к банальному неумению любить своего ребенка. С этим можно работать! Никогда не поздно учиться любить. Но увы, позитивные результаты редки, потому что родители ждут эффекта от работы психолога с ребенком, а сами предпочитают дожидаться чуда в сторонке. А так не бывает.

- Какие сложности возникают в супружеских парах?

- Часто возникают проблемы, связанные с изменами, ревностью, нередко появляются клиенты с двумя семьями. Стоит отметить, что главной причиной измен является недопонимание. Часто я слышу от своих клиентов, что дело не в измене как таковой, а в нежелании партнера обсуждать, что к ней привело.

- Бывают ли у вас VIP-персоны среди клиентов. Нужен ли к ним особый подход?

- Да, такие люди встречаются, и специфического подхода здесь не требуется. Однако бывает, что человек зарабатывает намного больше психолога – тут может сработать эффект неавторитетности. Более того, стоимость консультации может показаться ему слишком низкой, и это обесценит для него весь психотерапевтический процесс. Это не обязательно, но может наблюдаться. Для человека стоимость услуги психолога должна быть ощутимой. Есть такая примерная формула – заплатить за консультацию психолога надо столько, сколько человек зарабатывает за день. И тогда клиент вряд ли будет «бездельничать» на встречах с психологом.

СРЕДИ ПСИХОЛОГОВ ОЧЕНЬ МНОГО «РАНЕНЫХ» ЛЮДЕЙ

- Какими качествами должен обладать психолог?

- Каждому – свое. Например, я могу быть хорошим психологом для твоего друга, но тебе я абсолютно не подойду. Когда люди ищут хорошего специалиста, не стоит, конечно, отбрасывать образование и опыт специалиста, но главное – это совпадение. Каждому нужен «свой» психолог. Иногда у специалиста нет больших регалий, но возникает рабочий альянс и клиент очень плодотворно работает и решает свои задачи.

- Вы в своей жизни сталкиваетесь с психологическими проблемами?

- У меня, конечно, как и у любого человека, бывают разного рода проблемы, но я умею с ними справляться. Не сумею – пойду к психологу. Не постесняюсь. Порой сам себя обманешь, не спросишь о том, о чем надо спросить. Психика хитрая. А другой специалист и спросит, и посмотрит, и увидит.

Но увы, есть среди психологов и очень много «раненых» людей, тех, что приходят в профессию решать свои проблемы. Понятие «сапожник без сапог» очень актуально в этой сфере: когда бездетные дают советы матерям, как воспитывать детей; одинокие – консультируют по семейным вопросам, финансово неблагополучные проводят бизнес-тренинги...

Конечно, в работе с клиентом, я могу поделиться своим жизненным опытом, рассказать, «как это было у меня». Это позволяет быть с клиентом на одной волне, добиться взаимопонимания. Но главное – не начинать решать свои собственные проблемы за счет пациента.

- Вы завязываете дружеские отношения с клиентами?

- Нет, хотя многие хотят этого. Я дистанцируюсь, потому что буду полезнее этим людям именно в качестве психолога. Кроме того, я пришла в профессию вовсе не для того, чтобы искать друзей. Есть клиенты, с которыми я работаю очень давно, и это близкие отношения, но с дружбой они никак не связаны. Дружба однозначно помешает работе. Более того, я не консультирую родных и друзей.

ЕСТЬ ТАКОЙ ТЕРМИН «ВЫЖИВАЛЬЩИКИ»…

- Расскажите, какие есть сложности и радости в этой профессии?

- Тяжелее всего работать, когда человек ожидает, что я мановением волшебной палочки решу все его проблемы. И не хочет брать на себя ответственность за свою жизнь. Он пришел к психологу и надеется, что все сделают за него. И тогда я начинаю издалека: с того, чтобы вернуть человеку ответственность за свою судьбу, за то, чтобы он был в состоянии принять эту ответственность, а для этого – психологически вырасти во взрослую личность Это долгий путь к себе. И мы его проходим вместе с клиентом. Доставляет удовольствие, когда я вижу, что действительно приношу пользу. Если клиент переживает позитивные изменения, то у меня просто вырастают крылья.

- Как сохранить рассудок в этой жизни?

- Сегодня это настоящая проблема. У людей на ровном, казалось бы, месте, появляются необъяснимые тоска и депрессия. Есть такой термин «выживальщики», который относится к россиянам, потому что многие поколения в нашей стране люди именно выживали, а когда можно жить спокойно – у них возникает стресс, они этого просто не умеют. Выживать – умеют, на генном практически уровне, а жить – нет...

Совет же можно дать следующий: аппетит приходит во время еды – поэтому начните искать радость жизни, и вскоре радость сама вас найдет.

Беседовал Сергей Боровинских,

фото из личного архива Натальи Барашковой