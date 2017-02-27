ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ родителям, чтобы предотвратить пропажу ребенка

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ребенок всегда может потеряться. Даже если вы уверены, что с вашим этого никогда не случится и что в такую ситуацию могут попасть только рассеянные и нерасторопные родители. Убежал в другой конец торгового центра, «зашла на 20 минут к подружке, а телефон разрядился», подошел прохожий и попросил помочь найти котенка (реальный случай в Челябинске: педофил заманивал малолетних жертв именно так. – Прим. АН «Доступ»). Полицейские, волонтеры, психологи в один голос твердят: лучше пропажу предотвратить. Простые правила безопасности, которые помогут минимизировать вероятность ЧП в большом городе – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Чаще фотографируйте своего ребенка

Это нужно на тот случай, если придется его искать. Знайте его гардероб – чтобы, если исчезает ребенок более старшего возраста, можно было определить, в чем он ушел, взял ли с собой запас вещей. Если вы с ребенком идете на мероприятие, где будет много народу, сфотографируйте его перед выходом: в ситуации потери ребенка родители часто от стресса не могут вспомнить, во что они его одели перед выходом.

ШАГ 2. Контролируйте время, когда ребенок должен прийти домо й

Если он задерживается на полчаса, начинайте звонить учителю, его друзьям, преподавателю с кружка, родителям друзей, бывшему мужу. Не испытывайте неловкости, когда приходится беспокоить других людей из-за того, что ребенок вовремя не пришел: ситуация пропажи ребенка – экстремальная, и в ней вы просто обязаны это сделать как можно скорее, и пусть через полчаса он вернется, и окажется, что он заигрался с друзьями.

ШАГ 3. Не задавайте лишних вопросов

Если ребенок или кто-то из ваших взрослых родственников звонит и просит его встретить – не ленитесь и встретьте его, не говорите «сам дойдешь, уже большой»! Человеку может быть неловко объяснять причину по телефону, он не всегда может сказать «мне кажется, что за мной идут». Просто потратьте пять минут и встретьте.

ШАГ 4. Договоритесь с классным руководителем

О том, что всегда, если ребенок не идет в школу, вы ему звоните, а если вы не звоните, а ребенок не пришел, учитель сразу же звонит вам. В большинстве случаев, когда ребенок не дошел с утра до школы, мы об этом узнаем только вечером, когда он не пришел домой, крайне редко в школе кто-то начинает беспокоиться, если ребенок не явился.

ШАГ 5. Телефон ребенка должен быть оформлен на вас

Сотовый оператор выдает распечатки его звонков только тому, на кого зарегистрирован телефон, причем информацию о том, где находится абонент с телефоном, вы получите в лучшем случае через 2-3 дня – и это еще одна причина, по которой следует начинать поиск как можно раньше.

ШАГ 6. Пользуйтесь современными гаджетами и программами

В смартфоны можно установить программы – GPS-локаторы членов вашей семьи («Моя семья», «Мои друзья»). К любому телефону за небольшую плату можно подключить у вашего мобильного оператора услугу информирования о местонахождении абонента. Эта услуга есть у всех компаний из «большой тройки».

ШАГ 7. Не ругайте ребенка, когда он найдется , не кричите на него, не бейте или, по крайней мере, сначала извинитесь за то, что вы скажете: «Прости, пожалуйста, я сейчас буду резкой(-им), но я не могу этого не сказать».

Объясните ему, что вы волновались, расскажите о тех бедах, которые могли с ним произойти. Важно его не напугать, потому что дети, которые действительно потерялись, могут так бояться наказания, что сами будут прятаться и не отзываться.

Материал подготовлен на основе лекционных материалов

поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»