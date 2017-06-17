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Агентство новостей Доступ 1 17 июня 2017 года, 10:40

ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если вы попали в давку


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Давка в толпе не менее опасна, чем чрезвычайные ситуации, которые ее вызывают. Ежегодно множество людей гибнут в толпе. Так, в начале лета в Турине во время просмотра болельщиками финального матча Лиги чемпионов между местным «Ювентусом» и мадридским «Реалом» в фан-зоне пострадали 1,5 тыс. человек. О том, как быть, если вы оказались в толпе, в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

Как избежать и подготовиться к давке

- избегайте толпы;
- заходя в помещения с большим количеством людей, запоминайте расположение ближайших выходов;
- не берите детей на открытые концерты и прочие мероприятия, где ожидается столпотворение;
- собираясь на такие мероприятия, не надевайте длинную и слишком просторную одежду, не берите с собой большие сумки;
- на массовых мероприятиях держитесь ближе к выходу, а по окончании мероприятия (или при чрезвычайной ситуации) – быстро покидайте помещение или место проведения.

Как быть, если вы все-таки попали в давку

- лучшее, что вы можете сделать, спокойно двигаться по течению, экономя силы;
- не пытайтесь идти против движения – вы быстро устанете или толпа снесет вас;
- если вы что-то уронили – не пытайтесь поднять: вас собьют с ног и с большой вероятностью растопчут;
- если вы потеряли знакомого – не пытайтесь догнать против толпы;
- если вы получили травму – все равно не останавливайтесь;
- избегайте стен, особенно с выступами, решетками и стеклами, столбов;
- при вливании толпы в узкий проход – держитесь ближе к середине;
- согните руки в локтях, кулаки направлены вверх, чтобы защитить грудную клетку от сдавливания;
- маленького ребенка лучше посадить на плечи, большого – вести перед собой, так вы сможете быстро ему помочь в случае падения.

Если вы упали в толпе

Постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Вставать необходимо только по ходу движения толпы. Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

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Теги: правила, праздники, массовое мероприятие, что делать, чрезвычайная ситуация
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