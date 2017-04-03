ЧТО ДЕЛАТЬ, если умерло домашнее животное

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Ежемесячно в Челябинске умирают тысячи кошек и собак. Между тем, по законам России, разрешены всего три метода утилизации животных. Для домашних животных подходят два из них: сжигание в печах-крематориях или обеззараживание в биотермических ямах на территории скотомогильников, так называемых ямах Беккари. Если животное погибло, об этом нужно поставить в известность ветеринарную службу. О том, куда звонить, где найти крематорий и какой штраф придется платить за «несанкционированную могилу» питомца – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

«Трупы животных – это биологические отходы, и они должны уничтожаться в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами. Нужно понимать, от чего оно погибло. И если животное погибло от инфекционного заболевания, то необходимо обращаться в ветеринарную службу», – говорит известный челябинский зоозащитник и ветеринар Карен Даллакян.

ШАГ 1. Звоним ветврачу

Если животное умерло раньше срока не от старости, а от болезни, например, от бешенства, добропорядочный хозяин должен позвонить ветеринару. Медик приедет, заберет труп, проведет лабораторную диагностику, составит медицинское заключение и отправит умершее животное на утилизацию.

Ни в коем случае нельзя закапывать умершее животное лесу, на дачном участке, в парке. Ведь даже одно погибшее от инфекции животное, похороненное в земле, грозит вспышкой заболеваемости. По словам Карена Даллакяна, возбудители инфекционных заболеваний, которые могли стать причиной гибели животного, способны столетиями сохраняться в почве. Это споры сибирской язвы, другие инфекции, в том числе и неспорообразующие. И нет никаких гарантий, что импровизированные захоронения не разроют другие животные, что зараженный материал не растащат грызуны. Вымываясь, возбудители заболеваний могут попасть в грунтовые воды.

«Я знаю, что челябинцы хранят трупы на садовых участках, в гаражах, некоторые даже на балконе. Ждут оттепели, чтобы потом похоронить. Очень многие выбрасывают животных в мусорные баки, на свалки», – рассказывает зоозащитник.

Нелегальное кладбище домашних животных обнаружено в Челябинске

Между тем, за самовольное захоронение или выброс животных на свалку предусмотрена административная ответственность. Штраф для физических лиц – от 4 до 5 тыс. рублей, должностных – от 20 до 40 тыс. рублей, предпринимателей – от 40 до 50 тыс. рублей. А самое жесткое наказание ждет юридических лиц – от 500 до 700 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

ШАГ 2. Звоним в крематорий для животных

Существуют два вида кремации домашних животных. Один из них – общая кремация, когда в общем порядке одновременно сжигают большое количество животных. Прах всех животных в дальнейшем утилизируется, в этом случае хозяин не сможет забрать прах именно своего животного.

Другой вариант кремации – индивидуальная. В этом случае огню предается труп лишь одного животного, и происходит все это в высокотемпературных камерах, рассчитанных на кремацию одной особи. Прах возвращается владельцам животных в специальной урне, которую хозяин может забрать с собой и захоронить, где посчитает необходимым, или оставить себе в качестве напоминания о питомце.

В крематории для животных на улице Ферросплавная, 79 в Челябинске кремируют, в среднем, 50-70 животных в месяц. В его услуги входит транспортировка (допустимо в сопровождении владельца), индивидуальная или общая кремация, доставка курьером урны с прахом на дом или утилизация праха. Цены колеблются от 300 до 3 тыс. рублей. Телефон – 8-9000-77-11-77 или 8-90-80-78-88-28.