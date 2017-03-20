ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, если пропал человек

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Если человек не вернулся домой, не пришел на встречу и не отвечает на звонки – это повод забеспокоиться. Конечно, ситуации могут быть разными: засиделся на работе, у друзей, телефон разрядился, вышел за хлебом и уехал в Питер... Но правоохранительные органы заверяют: лучше перестраховаться. Время – самый важный фактор, который может повлиять на исход поисков. Пошаговая инструкция от МВД, которая может пригодиться каждому – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Делаем обзвон

Для начала обзвоните друзей, знакомых или родственников, к которым мог бы пойти пропавший человек. Если это не даст результата, не медлим – переходим ко второму шагу.

ШАГ 2. Обращаемся в правоохранительные органы

Сообщить о пропавшем человеке можно по телефону 102 или в ближайшем отделе полиции.

Круглосуточный телефоны дежурной части: (351) 267-77-07, 267-77-04.

Адреса и телефоны отделов полиции в Челябинске можно посмотреть здесь.

Есть миф, что заявление о пропавшем человеке принимается через трое суток. На самом деле дежурным категорически запрещено отказывать в приеме заявлений о пропаже человека – независимо от продолжительности его отсутствия и места предполагаемого исчезновения. Если вам предлагают подождать трое суток, смело пишите жалобу.

ШАГ 3. Готовим документы, вспоминаем все моменты

Человеку, заявляющему о пропаже родственника, необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем. Нужно будет вспомнить особые приметы: наличие шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недостатков, травм, сведения об отсутствии или наличии вставных зубов, съемных протезов, наличие тех или иных хронических заболеваний. Желательно знать, в какой поликлинике и у какого стоматолога лечился пропавший.

Также нужно будет рассказать полицейским, во что был одет человек, вспомнить, как выглядят его личные вещи: сумка, портфель, зонт, очки, бумажник, ключи, часы, телефон. Поделиться информацией о круге общения пропавшего, особенно – о наличии конфликтных ситуаций, долговых обязательств, споров.

ШАГ 4. Просим помощи в соцсетях

Последние годы показывают, что репосты о пропаже человека в соцсетях приносят свои плоды. Можно подключить и волонтеров – они очень эффективно ищут потерявшихся людей. Заявку можно оставить в группе добровольной общественной организации «Легион-СПАС», которая занимается поиском пропавших детей и взрослых в Челябинской области.

Рекомендация МВД : носите при себе документы, удостоверяющие личность. Это помогает не только при общении с полицейским патрулем. Бывает, что человек попадает в больницу без сознания. Бывает, теряет память. Максимально быстро установить связь с родственниками помогут, в первую очередь, документы.

Интересуйтесь кругом знакомых своих близких, их местом жительства, телефонами. Объясните родственникам, особенно несовершеннолетним, почему вы всегда хотите знать, куда, с кем, каким маршрутом и по какому вопросу они направились. Это не слежка – это тревога за их безопасность. Задавая такие вопросы, вы не ограничиваете их свободу, а контролируете ситуацию и знаете, где кого искать в случае неприятностей.