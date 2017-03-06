ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы не упасть во время гололедицы

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Первый месяц весны – самое травмоопасное время, когда прогулка по ежедневному маршруту способна стать квестом на выживание. Тающий снег превращает проезжие и пешеходные зоны в «кашу». За ночь снежная каша замерзает. Как не упасть на скользком тротуаре – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Надевайте правильные сапоги или ботинки

Они должны быть практичными, желательно на плоской подошве с крупной ребристостью, которая не будет скользить, или на низком квадратном каблуке. Девушкам и женщинам спасатели рекомендуют отказаться от высоких каблуков.

ШАГ 2. Обходите все места с наклонной поверхностью

Даже если вы очень опаздываете – не спешите! Избегайте рискованных мест. Наступайте на всю подошву, а ноги слегка расслабляйте в коленях.

ШАГ 3. Разговоры – на потом

Не следует разговаривать по мобильному телефону на ходу. Внимание должно быть максимально сконцентрировано на тротуаре. Очень важно не держать руки в карманах.

ШАГ 4. Не переходите сразу дорогу, даже если светит зеленый

Убедитесь, что все автомобили остановились. Маленьких детей лучше всего перенести через дорогу на руках.

ШАГ 5. Если вы все-таки падаете

Присядьте и наклонитесь в сторону так, как это делают хоккеисты. Неудачное падение на спину чревато травмой позвоночника, а на вытянутые вперед руки – переломом плеча или запястья, поэтому постарайтесь сгруппироваться: прижать локти к бокам, втянуть голову в плечи, напрячь мускулы.