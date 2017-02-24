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Агентство новостей Доступ 1 24 февраля 2017 года, 10:06

ВАЖНО. ЧТО ДЕЛАТЬ, чтобы не стать жертвой мошенников при покупке подержанного автомобиля


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Существует пять общих правил, которые нужно соблюсти, чтобы убедиться в добропорядочности продавца. Скорее, это даже не правила, а обязательные шаги. Без них при покупке подержанного авто – никак. Подробнее по каждому пункту – в рубрике ЧТО ДЕЛАТЬ Агентства новостей «Доступ».

ШАГ 1. Никогда не отдавайте продавцу задаток или предоплату

Если продавец еще до осмотра машины предлагает оставить задаток, то, скорее всего, это мошенник. Он может приводить различные доводы, чтобы покупатель оставил залог, мотивируя это необычайной выгодой предложения и обилием желающих приобрести его машину. Однако после получения денег, как правило, такой «продавец» обрывает всякую связь.

ШАГ 2. Изучайте и проверяйте все документы: машину – на предмет залогов, а собственника – на наличие задолженности

Поддельные ПТС, доверенность или личные документы продавца, заниженная стоимость автомобиля в договоре купли-продажи – эти инструменты мошенников помогают им «сбыть» автомобиль, а покупатель может понести значительные риски вплоть до ареста ТС и потери уплаченных денежных средств. Так, если продавец вынуждает указать в ДКП не реальную стоимость машины, а гораздо меньшую, то в случае, если дело дойдет до суда, вернуть полностью уплаченную сумму будет невозможно.

ШАГ 3. Оформляйте договор купли-продажи непосредственно в МРЭО

И ни в коем случае не покупайте автомобиль у продавцов, которые отказываются ехать на перерегистрацию ТС в госорганы. Потому что бывают случаи, когда при регистрации автомобиля выясняется, что купленная машина уже зарегистрирована с другим номером и на другого владельца. А значит, является «двойником». Авто арестуют, и получить назад деньги уже не получится. Чтобы не попасться на удочку мошенника, можно попробовать настоять на том, чтобы продавец ехал в ГИБДД вместе с вами. Если он категорически отказывается, скорее всего, при регистрации автомобиля могут возникнуть проблемы.

ШАГ 4. Не соглашайтесь на сделку по доверенности

Покупая автомобиль по доверенности, следует помнить, что так вы приобретаете ограниченный срок пользования автомобилем, отсутствие права собственности и возможные риски ареста и конфискации ТС. Если продавец настаивает на продаже автомобиля исключительно по доверенности, скорее всего, это признак «темных пятен» в биографии машины или владельца. Угон, арест, залог – может быть все что угодно.

ШАГ 5. Исключите разбойное нападение

Это, пожалуй, один из самых жестких вариантов обмана, как правило, с применением насилия. Если встреча назначена в каком-то далеком, пустынном месте, то это должно стать первым «звоночком» возможной попытки разбоя. У продавца во время тест-драйва могут запросто отобрать автомобиль, а покупатель может лишиться имеющихся денег.

Материал подготовлен с ипользованием информации
Всероссийского автомобильного портала

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Теги: мошенничество, правила, автомобили, покупка, что делать
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