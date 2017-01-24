Экс-заключенный ИК-1 в Копейске осужден за хищение стада коров из колонии

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Житель Чебаркульского района осужден за кражу стада коров, принадлежащего исправительной колонии, в которой он отбывал срок, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Копейский горсуд приговорил виновного к двум годам шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, а также к штрафу в размере 30 тыс. рублей», – сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Там рассказали, что мужчина, ранее отбывавший наказание в ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области, в мае 2014 года в ночное время приехал к колонии, проник в специально оборудованный и огороженный загон на территории подсобного хозяйства, открыл ворота и вывел 60 голов молодняка крупнорогатого скота стоимостью свыше 615 тыс. рублей.

«Злоумышленник был найден оперативными сотрудниками данной колонии и сотрудниками полиции на расстоянии 9 километров от места хищения в течение суток», – уточнили в надзорном ведомстве.

Суд признал его виновным в покушении на кражу с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере.