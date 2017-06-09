Бывший тюремный врач получил 2 млн за ложный диагноз осужденному

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего тюремного хирурга – мужчине вменяются злоупотребление полномочиями и взяточничество, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.

По версии следствия, в марте 2017 года начальник хирургического отделения Туберкулезной больницы № 1 ФКУЗ МСЧ-74 ФСИН России (Челябинск) Максим Скрипкин получил более 2 млн рублей от представителей осужденного. За эти деньги он согласился поставить сидельцу диагноз о наличии тяжелого заболевания, препятствующего дальнейшему пребыванию за решеткой.

«На основании фиктивного заключения медицинской комиссии, в которую входил Скрипкин, были подготовлены документы о необходимости досрочного освобождения заключенного для направления в судебные органы», – уточнили в СКР, добавив, что преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России и управления собственной безопасности ГУФСИН России по Челябинской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.