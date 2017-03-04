Бывший сити-менеджер Миасса отрицает обвинения в бандитизме и убийствах

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экс-глава глава администрации Миасса (Челябинская область) Виктор Ардабьевский отрицает обвинения в бандитизме и организации убийств – об этом в пятницу, 3 марта, сообщил адвокат Ардабьевского на заседании суда, который приступил к рассмотрению по существу дела ОПГ «Турбазовские», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мой подзащитный не признает вину ни по одному из предъявленных ему эпизодов», – цитирует защитника экс-чиновника РИА Новости.

На скамье подсудимых, помимо Ардабьевского, находятся восемь его предполагаемых соучастников. Им вменяется несколько десятков эпизодов по ряду статей УК РФ, таким как «Убийство», «Бандитизм», «Незаконный оборот оружия» и другим.

Напомним, Ардабьевский был арестован осенью 2013 года и этапирован в столицу. По версии Следственного комитета, бывший чиновник организовал как минимум два убийства по найму – в 2005 и 2008 годах в Миассе от рук киллеров из ОПГ «Турбазовские» погибли два местных бизнесмена. По сведениям правоохранителей, данная группировка начала действовать в конце 1990 годов.

Она занималась мошенничествами, убийствами по найму, вымогательством. «Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Леснякова, Дмитрия Задкова, Виктора Ардабьевского, Идрака Абилова, Валерия Бабаева, Александра Лебедева, Дмитрия Митюкляева, Ралифа Фаизова и Сергея Фреера», – говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые входили в преступное сообщество, в составе которого были две банды и организованная группа. Основной их деятельностью стало совершение убийств, причинение тяжких телесных повреждений, в том числе по найму, грабежи и разбойные нападения.

С 1999 по 2009 годы участники преступного сообщества в различных составах совершили около 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края. «Кроме того, после привлечения руководителей и ряда участников преступного сообщества к уголовной ответственности, в 2010 году Лебедев с сообщником создали организованную группу, участники которой в июле 2010 года в Ростовской области совершили убийство двух лиц», – уточнили в прокуратуре.

В арсенале преступников имелись огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Добавим, что за другие эпизоды ранее Лесняков был приговорен к 25 годам лишения свободы, Задков – к 13, Абилов – к 6,5 и Митюкляев – к 12 годам. Осуждены к различным срокам и другие участники преступной группировки.