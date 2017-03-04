Сб, 04.03.2017, 15:18 18+
  • Агаповка
  • Аджигардак
  • Аргаяш
  • Атамановский
  • Аша
  • Бакал
  • Бердяуш
  • Бреды
  • Варна
  • Верхнеуральск
  • Верхний Уфалей
  • Вишневогорск
  • Долгодеревенское
  • Еманжелинск
  • Еткуль
  • Завьялиха
  • Златоуст
  • Карабаш
  • Карталы
  • Касли
  • Катав-Ивановск
  • Кизильское
  • Коелга
  • Копейск
  • Коркино
  • Кунашак
  • Куса
  • Кыштым
  • Магнитогорск
  • Миасс
  • Миасское
  • Миньяр
  • Неплюевка
  • Нязепетровск
  • Озерск
  • Октябрьское
  • Пласт
  • Сатка
  • Сим
  • Снежинск
  • Сыростан
  • Трехгорный
  • Троицк
  • Увельский
  • Уйское
  • Усть-Катав
  • Фершампенуаз
  • Чебаркуль
  • Челябинск
  • Чесма
  • Южноуральск
  • Юрюзань
ГлавнаяОбщество
Агентство новостей Доступ 1 4 марта 2017 года, 13:06

Бывший сити-менеджер Миасса отрицает обвинения в бандитизме и убийствах


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Экс-глава глава администрации Миасса (Челябинская область) Виктор Ардабьевский отрицает обвинения в бандитизме и организации убийств – об этом в пятницу, 3 марта, сообщил адвокат Ардабьевского на заседании суда, который приступил к рассмотрению по существу дела ОПГ «Турбазовские», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Мой подзащитный не признает вину ни по одному из предъявленных ему эпизодов», – цитирует защитника экс-чиновника РИА Новости.

На скамье подсудимых, помимо Ардабьевского, находятся восемь его предполагаемых соучастников. Им вменяется несколько десятков эпизодов по ряду статей УК РФ, таким как «Убийство», «Бандитизм», «Незаконный оборот оружия» и другим.

Напомним, Ардабьевский был арестован осенью 2013 года и этапирован в столицу. По версии Следственного комитета, бывший чиновник организовал как минимум два убийства по найму – в 2005 и 2008 годах в Миассе от рук киллеров из ОПГ «Турбазовские» погибли два местных бизнесмена. По сведениям правоохранителей, данная группировка начала действовать в конце 1990 годов.

Она занималась мошенничествами, убийствами по найму, вымогательством. «Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Дмитрия Леснякова, Дмитрия Задкова, Виктора Ардабьевского, Идрака Абилова, Валерия Бабаева, Александра Лебедева, Дмитрия Митюкляева, Ралифа Фаизова и Сергея Фреера», – говорится в сообщении. По версии следствия, обвиняемые входили в преступное сообщество, в составе которого были две банды и организованная группа. Основной их деятельностью стало совершение убийств, причинение тяжких телесных повреждений, в том числе по найму, грабежи и разбойные нападения.

С 1999 по 2009 годы участники преступного сообщества в различных составах совершили около 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края. «Кроме того, после привлечения руководителей и ряда участников преступного сообщества к уголовной ответственности, в 2010 году Лебедев с сообщником создали организованную группу, участники которой в июле 2010 года в Ростовской области совершили убийство двух лиц», – уточнили в прокуратуре.

В арсенале преступников имелись огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства.

Добавим, что за другие эпизоды ранее Лесняков был приговорен к 25 годам лишения свободы, Задков – к 13, Абилов – к 6,5 и Митюкляев – к 12 годам. Осуждены к различным срокам и другие участники преступной группировки.

© 2008–2017 Агентство новостей «Доступ». Новости Челябинска и Челябинской области.
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на АН «Доступ» обязательна.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Теги: опг, виктор ардабьевский, турбазовские, новости миасса, новости москвы
Подписаться на рассылку dostup1.ru
3 564
Заметили опечатку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Запрещены комментарии, содержащие нецензурные выражения и противоречащие законодательству РФ. Редакция сайта за размещенные личные мнения, сообщения, опубликованные частными лицами, ответственности не несет.

Другие новости раздела «Общество»

сегодня, 12:17
Более 30 нелегальных мигрантов нашли в теплицах под Аргаяшом
сегодня, 11:25
Прокуратура вплотную займется правами предпринимателей
сегодня, 10:08
ЧТО ДЕЛАТЬ, если ребенок начал выражать суицидальные мысли
вчера, 17:47
В Челябинске пройдет VI фестиваль Дениса Мацуева
вчера, 16:41
В музее Аркаима появится стационарное отопление
вчера, 15:50
В Магнитогорске выпустили календарь с сотрудницами ММК
вчера, 15:30
Женщина, принесшая на ж/д вокзал Челябинска боеприпасы, получила «условку»
вчера, 15:26
Чехов, Горький и спектакль для Эдит Пиаф: пятый CHELоВЕК ТЕАТРА близится к финалу
вчера, 14:50
Коллекцию краденой техники нашли у вора-рецидивиста в Челябинской области
вчера, 14:43
ВНИМАНИЕ. Стали известны точные сроки проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2017 году
ТОП новостей
Еще
Сейчас читают
Новости компаний
без пафоса
Интервью
Опрос

Кто, по-вашему, представит Восточную конференцию КХЛ в финале Кубка Гагарина-2017?

Подписка на новости
Прислать новость