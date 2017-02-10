Бывший главврач Станции переливания крови в Челябинске заплатит штраф 450 тыс. рублей

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Областной суд оставил в силе приговор по второму делу бывшего главврача ФГБУЗ «Станция переливания крови ФМБА в Челябинске» – за присвоение вверенного ей имущества Светлана Белашкина заплатит штраф 450 тыс. рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Приговор Советского райсуда от 3 ноября 2016 года обжаловали сама Белашкина и ее адвокат.

«Апелляционная инстанция Челябинского облсуда оставила их жалобы без удовлетворения, приговор – без изменения», – сообщили в пресс-службе ЧОС.

По версии следствия и суда, с 2012 по 2014 годы главный врач Станции переливания крови ФМБА фиктивно трудоустроила женщину, а ее зарплату в размере 400 тыс. рублей присвоила.

Напомним, в марте 2016 года тот же суд признал Светлану Белашкину виновной в присвоении около 1,2 млн рублей. По этому делу ей назначено четыре года условного лишения свободы с испытательным сроком – пять лет. Кроме того, она оштрафована на 350 тыс. рублей. На приговор также подавались апелляции, которые были отклонены.