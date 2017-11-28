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Агентство новостей Доступ 1 28 ноября 2017 года, 09:19

Бывшего ревизора будут судить за хищение военного имущества на 3 млн


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Военный следственный отдел СКР по Челябинскому гарнизону завершил предварительное следствие по делу бывшего учетчика войсковой части 15506 Виктора Желтка – он обвиняется в организации хищения военного имущества в особо крупном размере, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Преступление было совершено в августе 2014 года на территории в/ч 45123-2 (аэродром Упрун), где дислоцируются вертолеты Ми-26 и Ми-8МТ. С авиабазы пропали три втулки несущего винта. В ходе разбирательства выяснилось, что к хищению причастны трое офицеров и гражданское лицо, отвечавшее за сбыт. По версии следствия, преступной группой руководил ревизор ВВС, который должен был следить за сохранностью имущества.

Помимо Виктора Желтка в группу похитителей вошли: старший офицер авиационно-технической службы в/ч 71592 Василий Лещенко, начальник службы тыла в/ч 45123 Роман Сорока, начальник авиационно-технического склада той же части Александр Лысанюк и гражданский Константин Балясников. Стоимость похищенного имущества оценили в 3,3 млн рублей.

В октябре 2016 года Виктора Желтка объявили в международный розыск. По одной из версий, мужчина мог скрываться на территории Украины. 

В ходе следствия похищенное имущество было найдено и возвращено министерству обороны РФ. Уголовные дела в отношении Лещенко, Сороки, Лысанюка и Балясникова уже рассмотрены, по ним вынесены обвинительные приговоры. После утверждения обвинительного заключения дело Желтка будет направлено в Увельский районный суд.

Напомним, в 2015 году пятеро южноуральцев были осуждены Ашинским горсудом за кражу деталей боевых самолетов Минобороны РФ. Заказчиком выступил житель Москвы, предложивший за стратегическую продукцию 2 млн рублей.

Теги: кража, присвоение, вертолеты, новости челябинской области, аэродром упрун
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