ВАЖНО. Быстрее и дешевле: малым предприятиям упростили регистрацию интеллектуальной собственности

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Малым предприятиям, а также таким льготникам, как инвалиды, пенсионеры и индивидуальные предприниматели, заметно удешевили и упростили процедуру регистрации интеллектуальной собственности – для них скидки от стандартной суммы составляют 35%, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на руководителя общества «Челпатент» Елену Левину.

Кроме того, в России отменена уплата госпошлины при изменении несущественных признаков при регистрации объектов интеллектуальной собственности. Так, если раньше пошлина уплачивалась буквально за любую корректировку в документе, то сейчас устранение недочетов производится бесплатно: «Доходило до смешного, когда в формулировке "Мука пшеничная" вместо буквы "к" стояла "х". И хотя, понятное дело, в данном классе товаров никаких мух, и тем более пшеничных, нет, за внесение исправлений необходимо было уплатить пошлину 4,9 тыс. рублей», – напоминает Елена Левина.

Она подчеркивает, что разработчиков пугает стоимость регистрации изобретений. А о предусмотренной системе скидок многие попросту не знают.

Например, снизить стоимость регистрации объекта интеллектуальной собственности до 30% (с 33 тыс. рублей до 23,1 тыс.) и существенно ускорить процедуру можно за счет использования электронного документооборота. «Человек рассказывает, что он изобрел. Мы составляем описание, формулу и направляем заявку в электронном виде в патентное ведомство. Буквально через минуту приходит уведомление о том, что заявка зафиксирована. Ей присваивают номер, фиксируется дата подачи заявки. Дальнейший обмен документами происходит моментально. Процесс ускоряется до 8-10 месяцев. Если работать через Почту России, то срок затянется на год с лишним и теряется скидка, которая дается при использовании электронного документооборота. При регистрации товарного знака, например, такая скидка составляет почти 10 тыс. рублей», – рассказывает патентный поверенный.

Ознакомиться с изменениями в Положение о патентных и иных пошлинах, размером пошлин и видами льгот можно на сайте Роспатента.

Фото с сайта www.kakprosto.ru