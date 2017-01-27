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Агентство новостей Доступ 1 27 января 2017 года, 17:03

Бык-осеменитель насмерть забодал работницу фермы под Варной


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Управляющий фермы в Варненском районе (Челябинская область) предстанет перед судом за нарушение требований охраны труда, из-за которого бык растерзал сотрудницу, – семье женщины заплатили 100 тыс. рублей, предает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Выяснилось, что по приказу управляющего отделения № 3 ООО «Заозерный» (600 метров от поселка Белоглинка) в загоне вместе с коровами разместили быка-производителя, что нарушает правила охраны труда в сельском хозяйстве и животноводчестве.

Утром 17 августа 2016 года сотрудница комплекса вошла в загон, чтобы провести отбор коров на повторное осеменение, а бык набросился на нее, хотя потерпевшая его не провоцировала. От полученных травм женщина скончалась.

Руководством ООО «Заозерный» семье погибшей было выплачено 100 тыс. рублей.

Управляющего отделением № 3 ООО «Заозерный» обвиняют по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело направлено в Варненский районный суд для рассмотрения по существу.

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Теги: уголовное дело, бык, новости варны
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