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Агентство новостей Доступ 1 1 декабря 2017 года, 16:12

Брединский район стал лучшей сельскохозяйственной территорией Южного Урала


ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Они сильны духом, они трудолюбивы и честны, они побеждают время и бьют рекорды, обеспечивая продовольственную безопасность региона и целой страны. В первый день зимы в Челябинске чествовали лучших аграриев 2017 года. Церемония награждения состоялась в театре драмы имени Наума Орлова – с музыкой, танцами и шампанским.

Дипломы и денежные премии получили лучшие комбайнеры, агрономы, механизаторы, птичницы, доярки, операторы по уходу за сельскохозяйственными животными, отделения и бригады, сельскохозяйственные организации, фермерские хозяйства и сельскохозяйственные муниципальные районы, достигшие высоких производственных результатов.

Призовой фонд составил 1,5 млн рублей.

«2017 год впечатляет результатами. Собран урожай в 2,4 млн тонн зерна! Ваши результаты отмечены на федеральных агровыставках. В 2017 году вы получили максимальное количество наград на всероссийской выставке "Золотая осень" – более 140. От имени губернатора Бориса Дубровского поздравляю вас с этим результатами. Вы являетесь гордостью агропромышленного комплекса региона, и ваша работа вносит огромный вклад в его развитие. Пусть жители Южного Урала будут довольны теми продуктами, которые вы подносите к их столу», – поздравил аграриев первый заместитель главы Челябинской области Евгений Редин.

Брединский район признали лучшей сельскохозяйственной территорией региона в 2017 году (в 2016 году этот статус носил Октябрьский район. – Прим. АН «Доступ»). Здесь в 2017 году собрали 278 тыс. тонн зерна.

Выполнены и перевыполнены планы по производству овощей и картофеля – самые высокие показатели по их урожайности и валовому сбору показал Сосновский район.

Впервые в этом году в конкурсе появилась номинация «Лучший овощевод защищенного грунта» в связи с производственными и инновационными достижениями тепличных комплексов области. В этом году они произведут не менее 22 тыс. тонн помидоров, огурцов, зелени. Реализуется проект строительства нового тепличного комплекса «Горный», рассчитанный на производство 25 тыс. тонн продукции в год.

Благодаря труду аграриев на общероссийском уровне Челябинская область занимает 3 место в производстве мяса всех видов и куриных яиц, 2-е – в производстве мяса птицы, 6-е – в производстве свинины, 1-е – в производстве макаронных изделий.

Теги: челябинская область, минсельхоз, аграрии, новости челябинска, евгений редин
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