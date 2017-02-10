Братьям-разбойникам из Магнитогорска ужесточили наказание за налеты на банки и почту

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Челябинский областной суд ужесточил наказание братьям Федоровым из Магнитогорска, совершившим серию разбойных нападений на различные отделения банков и почты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Облсуд, рассмотрев в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Валентина и Максима Федоровых, частично удовлетворил апелляционное представление прокурора, изменив приговор Ленинского районного суда Магнитогорска от 10 октября 2016 года», – сообщила официальный представитель ЧОС Евгения Нациевская, уточнив, что приговор обжаловали также братья и их адвокаты.

По ее словам, суд переквалифицировал действия осужденных по двум из четырех преступлений с части 2 статьи 162 УК РФ (разбой, с угрозой применения насилия, с применением оружия, с незаконным проникновением в помещение, группой лиц по предварительному сговору) на часть 3 той же статьи (разбой в крупном размере).

«В связи с этим срок основного наказания в виде лишения свободы был увеличен на полгода каждому (Валентину – до 12 лет 6 месяцев, Максиму – до 10 лет 6 месяцев). В остальном приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу», – уточнила Нациевская.

Напомним, в декабре 2014 года братья совершили разбойное нападение на офис банка, расположенный по улице Салтыкова-Щедрина в Магнитогорске: они напали на находившихся в здании двух сотрудниц, требуя отдать все имеющиеся деньги, при этом произвели выстрелы вверх из пистолета. Одна из женщин закрыла кассу и спряталась в сейфовой комнате, куда преступники попасть не смогли, в связи с чем похитили только дамскую сумочку.

В том же месяце Федоровы совершили разбойное нападение на почтовое отделение по улице Войкова: угрожая сотруднику предметом, похожим на пистолет, похитили около 73 тыс. рублей.

В январе 2015 года они совершили разбойное нападение на помещение операционной кассы по улице Советская, похитив около 1,1 млн рублей. В марте того же года в помещении офиса банка по улице Салтыкова-Щедрина взорвали банкомат и похитили свыше 123 тыс. рублей.

Суд обязал мужчин выплатить потерпевшим материальный ущерб, причиненный преступлениями, в размере 2,3 млн рублей.