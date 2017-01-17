Брат чеченского чиновника арестован в Челябинске за серию афер

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Курчатовский райсуд Челябинска заключил под стражу 33-летнего Адама Токшаева, находившегося в федеральном розыске за серию мошенничеств, – от действий виртуозного афериста крупно пострадали около десятка граждан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

На данный момент Адаму Токшаеву предъявлено обвинение по двум эпизодам по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). Однако по данным пресс-службы УМВД по Челябинску, всего расследование идет по восьми аналогичным преступлениям.

«В обосновании ходатайства о заключении Токшаева под стражу упоминалось, что обвиняемый может скрыться от следствия, так как уже находился в розыске, а также оказывать давление на потерпевших и свидетелей. Суд арестовал мужчину на два месяца, до 9 марта», – рассказали в пресс-службе Курчатовского райсуда.

Напомним, арестованный Адам Токшаев является родным братом главного архитектора Грозного (Чеченская Республика). Среди потерпевших от действий злоумышленника – учительница русского языка на пенсии, ее зять, а также несколько девушек и молодых людей, к которым аферист вошел в доверие, наладив близкие отношения. Одной из челябинок мужчина предложил выйти за него замуж, а потом «повесил» на нее кредит за Mercedes, за рулем которого впоследствии фотографировался его брат. Потерпевшие направляли многочисленные письма правоохранителям и главе Чечни с просьбами помочь вернуть их деньги и автомобили, однако это не принесло результата.

Подробности деятельности Адама Токшаева в Челябинске – в материале Агентства новостей «Доступ».

Ольга Плеханова