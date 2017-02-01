Браконьеру дали полгода обязательных работ за ловлю реликтовой форели на Таганае

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

В Челябинской области браконьера наказали за ловлю реликтовой форели на Таганае – мужчина нелегально заехал на мотоцикле на территорию нацпарка и добыл 12 редких рыб, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Напомним, жителя поселка Магнитка (Кусинский район) задержали на территории нацпарка «Таганай» в июле 2016 года. Он передвигался на мотоцикле без номеров, а с собой вез 12 пресноводных форелей. Информация о браконьере была получена заранее – инспекторы устроили на него засаду в лесу Юрминского участкового лесничества, недалеко от реки Большой Киалим.

Причиненный ущерб оценен в 20 тыс. 880 рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Суд приговорил рыболова к обязательным работам – в течение полугода 10% заработка мужчины будет удерживаться в пользу государства.

Жителю Магнитки также пришлось отвечать за нарушение запрета о передвижении по территории нацпарка на мотоцикле и нахождение на особо охраняемой природной территории без разрешения.

В реке Большой Киалим на территории нацпарка «Таганай» обитает наиболее крупная в Челябинской области популяция пресноводной формы предкавказской кумжи – форели, являющейся реликтом ледниковых эпох. Очень редкий вид с постоянно сокращающимися местами обитания внесен в Красную Книгу России и Челябинской области. Является индикатором чистоты водоемов.

Фото пресс-службы нацпарка «Таганай»