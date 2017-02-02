Боксер Ковалев может стать Почетным гражданином Копейска

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Известному боксеру Сергею Ковалеву могут присвоить звание Почетного гражданина Копейска – данную инициативу поддержал врио главы города Владимир Бисеров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на «Копейский рабочий».

Спортивное сообщество готовится выступить с инициативой присуждения звания Почетного гражданина Копейска профессиональному боксеру, экс-чемпиону мира в полутяжелом весе по трем версиям WBA super, IBF и WBO.

Исполняющий обязанности главы Копейска Владимир Бисеров поддержал эту инициативу. «На мой взгляд, почетный гражданин – это человек, который, даже уехав из города, не прекращает с ним связь и старается о нашем городе говорить везде, где это возможно, и своими делами прославлять не только город Копейск, но и область, и страну в целом. Сергей Ковалев – один из таких людей. На мой взгляд, это серьезная кандидатура на звание Почетного гражданина Копейска», – отметил Владимир Бисеров.

Напомним, американец Андре Уорд 20 ноября 2016 года победил Ковалева по очкам единогласным решением судей и стал новым чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе.