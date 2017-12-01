18+ Бомжи из Екатеринбурга, зарезавшие гостеприимного челябинца и его мать, предстанут перед судом

ЧЕЛЯБИНСК, АН "Доступ"

Двое бомжей-уголовников, приехавшие в Челябинск из Екатеринбурга, предстанут перед судом за жестокую расправу над гостеприимным местным жителем и его пожилой матерью – один злоумышленник держал жертв, а другой резал, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Преступление было совершено в декабре 2016 года в квартире одного из домов по улице Каслинская, куда 46-летний хозяин пригласил двух бомжей с улицы. Незнакомцы были пьяны, как и сам горожанин, поэтому мужчина решил, что они могут выпить вместе. Заявившаяся на порог компания сразу не понравилась пожилой матери челябинца, которая тут же сказала, что такие гости ей не нужны, и попросила чужаков удалиться.

Один из гостей стал избивать пенсионерку и попросил товарища принести нож, которым нанес множество ударов потерпевшей. Зарезав хозяйку, гости зашли в комнату, где находился ее сын. Один держал мужчину, а другой также перерезал ему шею. Совершив убийство двух человек, злоумышленники похитили телефоны, одежду потерпевшего, деньги, паспорт и скрылись с места преступления. Через несколько дней они были задержаны сотрудниками уголовного розыска.

«Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по пунктам "а, в, д, ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ – "Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем", пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ – "Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", части 2 статьи 325 УК РФ – "Похищение у гражданина паспорта"», – рассказала официальный представитель прокуратуры Челябинской области Наталья Мамаева.

Расследованием дела занимался СО по Калининскому району СУ СКР по Челябинской области. В настоящее время материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу. Известно, что ранее обвиняемые уже привлекались к уголовной ответственности и приехали на Южный Урал из Екатеринбурга.

Ольга Плеханова